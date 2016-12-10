"Филадельфия" продлила победную серию, обыграв "Даллас"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" на своем льду нанесла поражение "Далласу" – 4:2. Хет-триком в составе хозяев отметился Брэйден Шенн. Причем все три свои шайбы он забросил в большинстве. Для "Летчиков" эта победа стала восьмой подряд.

Российские легионеры "Филадельфии" Иван Проворов и Роман Любимов результативными действиями не отметились, но завершили встречу с положительным показателем полезности. Их команда поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции. "Даллас" идет 11-м на "Западе".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Даллас" – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Наши: Проворов (19:43/2/+1), Любимов (14:52/0/+1) - - .