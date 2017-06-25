"Филадельфия" пригласила в тренировочный лагерь 19-летнего россиянина

"Филадельфия" пригласила в тренировочный лагерь российского нападающего Ивана Косоренкова, сообщает главный тренер "Викториавилль Тигрез" Луи Робитайлл в своем Твиттере. 19-летний хоккеист находился на 186-м месте списка драфта-2017, однако ни одна команда его не выбрала.

Косоренков является воспитанником московского "Спартака", провел в МХЛ 33 матча и набрал 27 (18+9) очков. В минувшем сезоне он играл за "Тигрез" и отметился 63 (34+29) очками в 68 встречах лиги QMJHL, а также набрал 4 (2+2) очка в четырех встречах плей-офф.