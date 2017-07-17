"Филадельфия" подписала контракт новичка с Патриком

"Филадельфия" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта новичка с нападающим Ноланом Патриком. Напомним, что 18-летний хоккеист был выбран "Летчиками" под вторым номером на драфте НХЛ-2018.

Контракт с игроком рассчитан на три года, детали сделки не сообщаются. В прошлом сезоне Патрик из-за травмы провел 33 матча за "Брэндон" в лиге WHL и набрал 46 (20+26) очков.