"Филадельфия" победила "Виннипег", Проворов сделал пас

"Филадельфия" переиграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. В составе "Флайерз" результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов. Для 19-летнего хоккеиста этот пас стал седьмым в сезоне. Голов он пока не забивал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Виннипег" – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Кутюрье - 5 (Конечны), 9:13 - 1:0. Раффль - 3 (Рид, Гудас), 9:47 - 2:0. Бафлин - 1 (Петан, Дане), 26:57 - 2:1. Штрайт - 4 (ПРОВОРОВ, Жиру), 32:58 - 3:1. Уилер - 6 (Элерс, Шайфли), 37:19 - 3:2. Симмондс - 9 (Э. Макдональд, Шенн), 45:46 - 4:2. Мэннинг - 4 (п.в., Гудас), 59:11 - 5:2.

Вратари: Мэйсон - Хеллебайк (58:04 - 59:11).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 22 (5+9+8) - 32 (9+12+11).

Наши: Проворов (19:52/1/+1) – Бурмистров (11:03/0/0).

Филадельфия. Wells Fargo Center.