"Филадельфия" победила "Сент-Луис", Проворов отыграл 27 минут и заблокировал 10 бросков

"Филадельфия" в гостях обыграла "Сент-Луис" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Летчики" прервали двухматчевую серию поражений, а у "Блюзменов" завершилась победная серия из четырех игр кряду.

По шайбе в этой встрече забросили Брэндон Мэннинг и Клод Жиру. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 27 минут, за которые нанес два броска по воротам, провел 5 силовых приемов и 10 раз блокировал броски соперников.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отыграл 21 минуту, нанес пять бросков и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Филадельфия" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Мэннинг - 2 (Кутюрье, Жиру), 20:38 - 0:1. Жиру - 7 (п.в., Симмондс, Кутюрье), 59:54 - 0:2.Вратари: Аллен (58:12 - 59:54) - Нойвирт.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (14+8+11) - 23 (8+10+5).

Наши: Тарасенко (21:18/5/-1) - Проворов (27:08/2/+1)

3 ноября. Сент-Луис. Scottrade Center.

Проворов коленом отразил бросок Тарасенко. Видео