"Филадельфия" победила "Сент-Луис", Проворов отыграл 26 минут и заблокировал 10 бросков

"Филадельфия" в гостях обыграла "Сент-Луис" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Летчики" прервали двухматчевую серию поражений, а у "Блюзменов" завершилась победная серия из четырех игр кряду.

По шайбе в этой встрече забросили Брэндон Мэннинг и Клод Жиру. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 26 минут, за которые нанес два броска по воротам, провел 5 силовых приемов и 10 раз блокировал броски соперников.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отыграл 21 минуту, нанес пять бросков и заработал показатель полезности "-1".

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"Сент-Луис" – "Филадельфия" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Проворов коленом отразил бросок Тарасенко. Видео