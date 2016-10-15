"Филадельфия" победила "Лос-Анджелес", Проворов набрал первое очко в НХЛ

"Филадельфия" в матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Лос-Анджелес" со счетом 4:2. Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов стал автором результативной передачи. 19-летний игрок помог Марку Стрейту забросить четвертую шайбу в ворота соперника. Для россиянина это очко стало первым в лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Филадельфия" – 2:4 (0:0, 1:4, 1:0)

Голы: Гордон – 1 (Кузинс, Мэннинг), 23:55 – 0:1. Кутюрье – 1 (Конечны, Гостисбехер), 24:43 – 0:2. Кутюрье – 2 (Конечны, Ворачек), 32:04 – 0:3. Штрайт – 1 (ПРОВОРОВ, Кузинс), 38:03 – 0:4. Даути – 1 (Копитар), 38:52 – 1:4. Макнэбб – 1 (Мартинес, Кинг), 43:01 – 2:4.

Вратари: Заткофф (58:28) – Нойвирт.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 25 (10+9+6) – 30 (4+21+5).

Наши: – Проворов (20:18/1/1).

15 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.