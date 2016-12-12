04:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Филадельфия" победила "Детройт", Проворов сделал передачу

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"Филадельфия" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Детройт" – 1:0 ОТ. Единственную шайбу забросил нападающий Брэйден Шенн. Российский защитник Иван Проворов сделал результативную передачу.

Для "Флайерз" эта победа стала 9-й подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Филадельфия" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Шенн - 8 (ПРОВОРОВ, Симмондс), 62:44 - 0:1.

Вратари: Ховард - Столарз.

Штраф: 23 - 15.

Броски: 28 (5+11+11+1) - 36 (10+12+8+6).

Наши: Марченко (18:14/0/0) - Любимов (10:07/1/0), Проворов (24:56/2/+1).

12 декабря. Детройт. Joe Louis Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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