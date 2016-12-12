"Филадельфия" победила "Детройт", Проворов сделал передачу

"Филадельфия" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Детройт" – 1:0 ОТ. Единственную шайбу забросил нападающий Брэйден Шенн. Российский защитник Иван Проворов сделал результативную передачу.
Для "Флайерз" эта победа стала 9-й подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Филадельфия" - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Шенн - 8 (ПРОВОРОВ, Симмондс), 62:44 - 0:1.
Вратари: Ховард - Столарз.
Штраф: 23 - 15.
Броски: 28 (5+11+11+1) - 36 (10+12+8+6).
Наши: Марченко (18:14/0/0) - Любимов (10:07/1/0), Проворов (24:56/2/+1).
12 декабря. Детройт. Joe Louis Arena.