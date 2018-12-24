"Филадельфия" по буллитам победила "Рейнджерс"

"Филадельфия" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Рейнджерс" - 3:2 в серии буллитов. Победный бросок на счет нападающего Нолана Патрика.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Филадельфия" - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Крайдер - 17 (Хэйс, Стаал), 10:05 - 1:0. Раффль - 1 (Санхейм), 21:46 - 1:1. Симмондс - 11 (бол., Кутюрье, Ворачек), 45:01 - 1:2. Нивс - 1 (Андерссон), 45:23 - 2:2.
Победный буллит: Патрик.
Вратари: Лундквист - Нойвирт.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 34 (9+10+13+2) - 31 (10+13+5+3).
Наши: Бучневич (18.17/2/0), Наместников (15.18/1/0) - Проворов (24.28/2/-1).
24 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
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