"Филадельфия" по буллитам обыграла "Ванкувер"

"Филадельфия" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов взяла верх над "Ванкувером" - 5:4 Б. В составе гостей дублем отметился нападающий Маркус Гранлунд. Решающий буллит реализовал Клод Жиру.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Ванкувер" - 5:4 Б (1:1, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Д. Седин - 11 (бол., Стэчер, Х. Седин), 9:21 - 0:1. Конекны - 7 (бол., Уис, Кутюрье), 14:30 - 1:1. Гранлунд - 10 (Танев, Хорват), 21:51 - 1:2. Белльмар - 2 (Рид), 29:21 - 2:2. Кутюрье - 8 (Ворачек, Казинс), 29:39 - 3:2. Гранлунд - 11 (Менья, Саттер), 30:01 - 3:3. Саттер - 12 (Менья, Стэчер), 32:46 - 3:4. Шенн - 14 (бол., Жиру, Симмондс), 40:57 - 4:4.

Победный буллит: Жиру.

Вратари: Мэйсон (Нойвирт, 40:00) - Миллер.

Штраф: 16 - 8.

Броски: 35 (8+12+14+1) - 38 (13+11+10+4).

Наши: Проворов (21:56/2/0) - Трямкин (11:36/2/-1).