06:25 | Хоккей — НХЛ

"Филадельфия" по буллитам обыграла "Монреаль"

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"Монреаль" на своем льду по буллитам проиграл "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1 Б). Автором победного броска стал Шон Кутюрье.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Филадельфия" - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Кутюрье.

Вратари: Линдгрен - Мразек.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 28 (3+15+4+6) - 33 (10+8+10+5).

Наши: - - Проворов (22:04/1/0).

27 февраля. Монреаль. Centre Bell.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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gibson

bezik, НДД для начала надо в плей-офф еще попасть:-) Предсказать кто сейчас выиграет Метро невозможно, пары могут быть какими угодно. Но Вашингтон изо всех сил будет стараться, так как желания встречаться с пингвинами в первом раунде явно нет:-)

16:30

fifa_guru

bezik мне бы тоже так хотелось, но с чего ты взял? там в двух очках всё. вк, пп, фф будут счас стараться занять первое место, имхо. а вот в атлантике - бостон-торонто жду в первом раунде с ноября. пока вроде не вижу предпосылок изменения

15:48

bezik

Не Восток, а Метро. в первом скорее будет ВК-ФФ и ПП-НДД, что всех устроит. А вот еще 2 пары пока тяжело читаемы

10:18

gibson

Питтсбург - Вашингтон уже в первом раунде?:-)

07:24

gibson

А Филли вот так неожиданно возглавили Восток:-)

07:23

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