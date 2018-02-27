"Филадельфия" по буллитам обыграла "Монреаль"

"Монреаль" на своем льду по буллитам проиграл "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1 Б). Автором победного броска стал Шон Кутюрье.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Филадельфия" - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Кутюрье.

Вратари: Линдгрен - Мразек.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 28 (3+15+4+6) - 33 (10+8+10+5).

Наши: - - Проворов (22:04/1/0).

27 февраля. Монреаль. Centre Bell.