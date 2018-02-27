"Филадельфия" по буллитам обыграла "Монреаль"

"Монреаль" на своем льду по буллитам проиграл "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1 Б). Автором победного броска стал Шон Кутюрье.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Филадельфия" - 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Кутюрье.
Вратари: Линдгрен - Мразек.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 28 (3+15+4+6) - 33 (10+8+10+5).
Наши: - - Проворов (22:04/1/0).
27 февраля. Монреаль. Centre Bell.
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gibson
bezik, НДД для начала надо в плей-офф еще попасть:-) Предсказать кто сейчас выиграет Метро невозможно, пары могут быть какими угодно. Но Вашингтон изо всех сил будет стараться, так как желания встречаться с пингвинами в первом раунде явно нет:-)
16:30
fifa_guru
bezik мне бы тоже так хотелось, но с чего ты взял? там в двух очках всё. вк, пп, фф будут счас стараться занять первое место, имхо. а вот в атлантике - бостон-торонто жду в первом раунде с ноября. пока вроде не вижу предпосылок изменения
15:48
bezik
Не Восток, а Метро. в первом скорее будет ВК-ФФ и ПП-НДД, что всех устроит. А вот еще 2 пары пока тяжело читаемы
10:18
gibson
Питтсбург - Вашингтон уже в первом раунде?:-)
07:24
gibson
А Филли вот так неожиданно возглавили Восток:-)
07:23