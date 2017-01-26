"Филадельфия" переиграла "Рейнджерс" на выезде

"Филадельфия" взяла верх над "Рейнджерс" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0. Первая звезда встречи – голкипер "Флайерз" Стив Мэйсон, отразивший все 34 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Филадельфия" – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Симмондс – 20 (бол., Шенн, Ворачек), 46:09 – 0:1. Ворачек – 14 (Кутюрье, Жиру), 49:45 – 0:2.

Вратари: Лундквист (57:10 – 59:19) – Мэйсон.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 34 (16+11+7) – 26 (8+8+10).

Наши: Бучневич (14:42/1/0) – Любимов (7:32/0/0), Проворов (24:40/0/0).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.