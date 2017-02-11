"Филадельфия" одолела "Сан-Хосе", Проворов отметился голом

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" на своем льду в овертайме вырвала победу у "Сан-Хосе" – 2:1 ОТ. Пятую шайбу в сезоне забросил российский защитник хозяев Иван Проворов, решающий гол на счету Уэйна Симмондса.

Еще один российский легионер команды из Пенсильвании Роман Любимов пропускал эту встречу. "Летчики" прервали серию из трех поражений. "Шаркс" уступили в четвертом поединке кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Сан-Хосе" – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: ПРОВОРОВ – 5 (Э. Макдональд, Ворачек), 46:22 – 1:0. Марло – 20 (бол., Лабанк, Торнтон), 49:23 – 1:1. Симмондс – 23, 61:04 – 2:1.

Вратари: Нойвирт – Делл.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 35 (14+6+13+2) – 24 (4+7+12+1).

Наши: Проворов (21:55/3/+1) – - .