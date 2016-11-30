"Филадельфия" одолела "Бостон", несмотря на нереализованный Любимовым буллит

"Филадельфия" взяла верх над "Бостоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Примечательно, что команды совершили в общей сложности 18 послематчевых штрафных бросков. Российский форвард "Флайерз" Роман Любимов свою попытку не реализовал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Бостон" – 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Дель Зотто – 2 (Симмондс, Конекны), 13:56 – 1:0. Жиру – 5 (бол., Ворачек, Шенн), 15:28 – 2:0. Крейчи – 3 (Краг), 44:26 – 2:1. Маршан – 7 (Краг, Карло), 45:44 – 2:2.

Нереализованный буллит: Ворачек (46:23, Филадельфия Флайерз).

Победный буллит: Гостисбехер.

Вратари: Мэйсон – Раск.

Штраф: 12 – 14.

Броски: 21 (9+6+5+1) – 47 (19+11+11+6).

Наши: Любимов (9:32/3/-1), Проворов (20:57/0/0) – -

Филадельфия. Wells Fargo Center.

"Виннипег" – "Нью-Джерси" – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Шайфли – 13 (Бафлин, Элерс), 31:20 – 1:0. Уилер – 8 (Копп, Трауба), 33:21 – 2:0. Вуд – 1 (Хенрик), 42:52 – 2:1. Лайне – 13 (Шайфли, Чиаро), 44:47 – 3:1. Лаппин – 4 (Сиверсон), 47:58 – 3:2.

Нереализованный буллит: Вуд (34:33, Нью-Джерси Дэвилз).

Вратари: Хеллебайк – Шнайдер (58:15 – 59:10, 59:20).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 29 (6+16+7) – 25 (7+7+11).

Виннипег. MTS Centre.