"Филадельфия" одержала десятую победу кряду, Любимов забросил шайбу

"Колорадо" на своем льду потерпел поражение от "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для "Флайерз" десятой кряду.

Российский нападающий гостей Роман Любимов сделал 2 броска по воротам соперника и забил один гол за 10 минут 49 секунд, проведенных на площадке, а его соотечественник из команды соперника Михаил Григоренко отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Филадельфия" - 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Голы: Дель Зотто - 4 (Жиру, Ворачек), 24:01 - 0:1. Р. Бурк - 9 (Седерберг), 32:14 - 1:1. Дюшен - 11 (ЗАДОРОВ, Ландескуг), 36:34 - 2:1. Симмондс - 16 (Гудас, Конекны), 36:57 - 2:2. ЛЮБИМОВ - 3, 43:30 - 2:3. Шенн - 9 (Э. Макдональд, Лейер), 45:16 - 2:4. Дюшен - 12 (Рантанен, ГРИГОРЕНКО), 55:15 - 3:4.

Вратари: Пикар (58:36) - Мэйсон.

Штраф: 11 - 11.

Броски: 29 (5+10+14) - 25 (12+9+4).

Наши: Задоров (18:35/1/-1), Григоренко (16:16/0/-2), Тютин (19:58/1/-1) - Любимов (10:49/2/1), Проворов (24:24/2/1).

15 декабря. Денвер. Pepsi Center.