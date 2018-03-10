"Филадельфия" обыграла "Виннипег", Лайне догнал Овечкина в гонке снайперов

"Филадельфия" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Виннипег" - 2:1. Защитник "Флайерз" Иван Проворов отыграл 23 минуты 28 секунд.
Шайбу в составе "Джетс" забросил финский нападающий Патрик Лайне. этот гол стал для него 40-м в сезоне. Форвард догнал Александра Овечкина в снайперской гонке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" - "Виннипег" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Жиру - 24 (Филппула, Симмондс), 25:40 - 1:0. Макдональд - 5 (Патрик, Ворачек), 28:01 - 2:0. Лайне - 40 (бол., Уилер, Штястны), 48:58 - 2:1.
Вратари: Мразек (25:26 - 25:40) - Хеллебайк (58:30).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 35 (11+15+9) - 28 (9+11+8).
Наши: Проворов (23:28/1/0) - -.
10 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.
Материалы других СМИ
redgy
козлиная борода разыгралась..
03:00
adamantane'
Dzhan1328, это ты про себя?
23:53 10 марта
adamantane'
То ли ещё будет!
23:53 10 марта