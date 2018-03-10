"Филадельфия" обыграла "Виннипег", Лайне догнал Овечкина в гонке снайперов

"Филадельфия" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Виннипег" - 2:1. Защитник "Флайерз" Иван Проворов отыграл 23 минуты 28 секунд.

Шайбу в составе "Джетс" забросил финский нападающий Патрик Лайне. этот гол стал для него 40-м в сезоне. Форвард догнал Александра Овечкина в снайперской гонке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Виннипег" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Жиру - 24 (Филппула, Симмондс), 25:40 - 1:0. Макдональд - 5 (Патрик, Ворачек), 28:01 - 2:0. Лайне - 40 (бол., Уилер, Штястны), 48:58 - 2:1.

Вратари: Мразек (25:26 - 25:40) - Хеллебайк (58:30).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 35 (11+15+9) - 28 (9+11+8).

Наши: Проворов (23:28/1/0) - -.

10 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.