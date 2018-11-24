"Филадельфия" обыграла "Рейнджерс". Конекны, Кутюрье и Жиру набрали по 3 очка

"Филадельфия" обыграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. По 3 очка в этой встрече набрали нападающие Трэвис Конекны, Шон Кутюрье и Клод Жиру.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Рейнджерс" - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Конекны - 6 (Кутюрье, Жиру), 13:21 - 1:0. Кутюрье - 9 (Конекны, Жиру), 54:39 - 2:0. Уил - 3 (п.в., Симмондс), 57:58 - 3:0. Кутюрье - 10 (Конекны, Жиру), 58:23 - 4:0.

Вратари: Пикар - Лундквист (57:47 - 57:58).

Штраф: 11 - 7.

Броски: 46 (15+18+13) - 31 (8+14+9).

Наши: Проворов (24.34/3/+2) - Наместников (13.35/2/0).

23 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.