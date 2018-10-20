"Филадельфия" обыграла "Нью-Джерси"

"Филадельфия" выиграла у "Нью-Джерси" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Трэвис Конекны, Нолан Патрик, Якуб Ворачек, Уэйн Симмондс и Скотт Лотон. У гостей голы в активе Дэймона Северсона и Брайана Бойла.

"Филадельфия" набрала восемь очков и занимает десятое место на Востоке. У "Нью-Джерси" шестая позиция при таком же количестве очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) - "Нью-Джерси Дэвилз" (Нью-Джерси) - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Сиверсон - 1 (бол., Юханссон, Вуд), 4:07 - 0:1. Конекны - 2 (бол., Санхейм, Уил), 10:41 - 1:1. Патрик - 1 (Ворачек), 38:56 - 2:1. Бойл - 3 (бол., Батчер, Холл), 42:25 - 2:2. Ворачек - 3 (Проворов, Санхейм), 56:50 - 3:2. Симмондс - 6 (п.в., Жиру, Проворов), 58:55 - 4:2. Лотон - 4 (п.в., Ворачек, Лехтеря), 59:36 - 5:2.

Вратари: Эллиотт - Кинкейд (58:38 - 58:55, 59:06 - 59:36).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 21 (7+5+9) - 21 (5+7+9).

Наши: Проворов (23.24/3/+2) - -.

20 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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