"Филадельфия" обыграла "Чикаго". Кутюрье и Жиру набрали по 3 очка

"Филадельфия" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Нападающий Шон Кутюрье забросил 2 шайбы и сделал 1 результативную передачу. Клод Жиру также набрал 3 (1+2) очка.

Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов набрал 1 (0+1) очко. Отыграв 24 минуты 16 секунд, он набрал показатель "+3". Форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов за 18 минут 28 секунд заработал "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Чикаго" - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Жиру - 7, 14:56 - 1:0. Кутюрье - 6 (Жиру), 29:12 - 2:0. Кутюрье - 7 (Жиру, Проворов), 44:16 - 3:0. Патрик - 5 (п.в., Кутюрье), 58:59 - 4:0.

Вратари: Эллиотт - Кроуфорд (57:28 - 58:59).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 25 (10+11+4) - 33 (13+8+12).

Наши: Проворов (24.16/1/+3) - Анисимов (18.28/0/-2).

10 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.