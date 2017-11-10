"Филадельфия" обыграла "Чикаго", Анисимов очков не набрал

"Филадельфия" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. По 3 (1+2) очка в этой встрече заработали нападающие "Флайерз" Якуб Ворачек и Клод Жиру. Защитник команды Иван Проворов провел на льду 21 минуту 18 секунд и завершил встречу с показателем "+2".
В составе "Блэкхокс" на лед выходил Артем Анисимов. Нападающий провел на площадке 15 минут 52 секунды и результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" - "Чикаго" - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Наши: Проворов (21:18/2/2) - Анисимов (15:52/2/0).
- Чикаго Блэкхокс
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- Артем Анисимов
- Клод Жиру (хоккей)
- Якуб Ворачек
- Иван Проворов
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