"Филадельфия" обыграла "Чикаго", Анисимов очков не набрал

"Филадельфия" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. По 3 (1+2) очка в этой встрече заработали нападающие "Флайерз" Якуб Ворачек и Клод Жиру. Защитник команды Иван Проворов провел на льду 21 минуту 18 секунд и завершил встречу с показателем "+2".

В составе "Блэкхокс" на лед выходил Артем Анисимов. Нападающий провел на площадке 15 минут 52 секунды и результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Чикаго" - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Наши: Проворов (21:18/2/2) - Анисимов (15:52/2/0).