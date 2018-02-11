"Филадельфия" обыграла "Аризону" в серии буллитов

"Филадельфия" нанесла поражение "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3. Матч завершился победой "летчиков" в серии буллитов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона Койотс" – "Филадельфия Флайерз" – 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Димерс – 4 (Степан, Келлер), 3:53 – 1:0. Жиру – 17 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 10:19 – 1:1. Раффль – 10 (Лотон, Уил), 11:41 – 1:2. Голигоски – 6 (Яльмарссон, Фишер), 20:24 – 2:2. Симмондс – 19 (бол., Гостисбеер, Кутюрье), 22:12 – 2:3. Риналдо – 4 (Доми), 41:59 – 3:3.
Победный буллит: Патрик.
Вратари: Раанта – Эллиотт.
Штраф: 10 – 6.
Броски: 27 (10+12+4+1) – 43 (16+8+18+1).
Наши: – – Проворов.
11 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
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