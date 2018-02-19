"Филадельфия" начала переговоры с "Детройтом" по обмену Мразека

По информации инсайдера TSN Даррена Дреггера, "Филадельфия" ведет переговоры с "Детройтом" по возможному обмену вратаря "Ред Уингз" Петера Мразека. Напомним, что у "Флайерз" из-за травм выбыло сразу два основных вратаря – Брайан Эллиот, который восстановится не раньше, чем через месяц, и Михал Нойвирт.

Этим летом у Мразека истекает контракт с "Детройтом". 26-летний хоккеист в этом сезоне провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 8 побед, в среднем пропуская по 2,89 шайбы за игру и имея процент отраженных бросков 91,0. За клуб он выступает с 2012 года.