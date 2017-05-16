Фил Кессел: "Второй матч с "Оттавой" получился очень эмоциональным"

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел после второго матча 1/2 финала плей-офф НХЛ с "Оттавой" (1:1, счет в серии 1-1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он подчеркнул, что у его команды было достаточно хороших моментов. Сам форвард стал автором единственной шайбы, а одним из ассистентов выступал россиянин Евгений Малкин.

– У нас было много моментов, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кессела. – Игра получилась очень эмоциональной. Были как взлеты, так и падения. Но мы нашли способ победить.