03:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Фил Кессел: "Малкин – один из лучших хоккеистов в мире"

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Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел подтвердил, что его партнер по команде Евгений Малкин сможет сыграть в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Коламбусом". Он назвал россиянина одним из лучших хоккеистов в мире. Напомним, Малкин из-за травмы не играл с 15 марта.

– Малкин – один из лучших игроков в мире, – приводит пресс-служба клуба слова Кессела. – Когда он в составе, наша команда становится лучше. Это особенный хоккеист, что видно на льду. Это первоклассный спортсмен, и он будет готов сыграть в ближайшей встрече.

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