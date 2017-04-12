Фил Кессел: "Малкин – один из лучших хоккеистов в мире"

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел подтвердил, что его партнер по команде Евгений Малкин сможет сыграть в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Коламбусом". Он назвал россиянина одним из лучших хоккеистов в мире. Напомним, Малкин из-за травмы не играл с 15 марта.

– Малкин – один из лучших игроков в мире, – приводит пресс-служба клуба слова Кессела. – Когда он в составе, наша команда становится лучше. Это особенный хоккеист, что видно на льду. Это первоклассный спортсмен, и он будет готов сыграть в ближайшей встрече.