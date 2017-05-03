Фил Кессел: "Если Бигл думает, что хит на Кросби был чистым, то он идиот"

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел заявил, что даже в плей-офф команды должны стараться играть чисто и не допускать силовых приемов, который был применен на капитане "Пингвинов" Сидни Кросби. Канадец получил сотрясение мозга и пропустит четвертый матч серии против "Вашингтона". На данный момент "Питтсбург" ведет в серии 2-1.

– Мнение Бигла? Ну, если он думает, что это чистый силовой прием, то он идиот, – цитирует TSN Кессела. – В плей-офф хоккей становится грубее, но можно играть чисто. Кросби? Думаю, сейчас он чувствует себя лучше. Но всякий раз, когда вы получаете клюшкой в лицо, приходится долго приходить в себя.

Джей Бигл: "Травма Кросби? Играют команды, которые не любят друг друга"