Фил Кессел: "Если Бигл думает, что хит на Кросби был чистым, то он идиот"

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел заявил, что даже в плей-офф команды должны стараться играть чисто и не допускать силовых приемов, который был применен на капитане "Пингвинов" Сидни Кросби. Канадец получил сотрясение мозга и пропустит четвертый матч серии против "Вашингтона". На данный момент "Питтсбург" ведет в серии 2-1.
– Мнение Бигла? Ну, если он думает, что это чистый силовой прием, то он идиот, – цитирует TSN Кессела. – В плей-офф хоккей становится грубее, но можно играть чисто. Кросби? Думаю, сейчас он чувствует себя лучше. Но всякий раз, когда вы получаете клюшкой в лицо, приходится долго приходить в себя.
Джей Бигл: "Травма Кросби? Играют команды, которые не любят друг друга"
Упёртый русский
Да , Оборотень, сегодня будет избиение пингвинятины, готовься. И Женя, может и к сожалению, не затащит. Не в той он форме. Про остальных вообще не говорю. Будет много пузырей, но в концовке - три шайбы разницы, не меньше. Твой крах уже предопределен, не напрягайся так . ;)
19:43
Werewolf
Завели аморфного Киселя? Не к добру это ребята ))))) Если все пингвины такие, то сегодня будет веселуха ))))))
19:19