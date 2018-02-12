Фил Эспозито: "Сергей Федоров - лучший российский хоккеист НХЛ всех времен"

Легендарный канадец Фил Эспозито в интервью "СЭ" заявил, что считает Сергея Федорова лучшим российским хоккеистом НХЛ всех времен. Эспозито назвал его "суперигроком".

- А кто, по-вашему, лучший российский хоккеист НХЛ всех времен? В число 100 сильнейших энхаэловцев в истории включены четыре игрока из нашей страны – Федоров, Буре, Овечкин и Дацюк. Многие считают, что несправедливо обделили Малкина.

– Это сумасшествие. Малкина должны были туда включить, - сказал Эспозито. - Буре не сыграл в лиге столько лет, чтобы претендовать на это звание. Травмы помешали. Еще я любил наблюдать за Ларионовым. Профессор всегда играл с фантазией. Он видел, как должна развиваться атака, и находил ей наилучшее направление. Дацюк от него это унаследовал. А мой ответ на ваш вопрос – все-таки Федоров. Он мог делать на льду все. Играть центра, края, даже защитника. Выигрывать в один год "Харт" и "Селке". Он был просто суперигроком. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Фила Эспозито