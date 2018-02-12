Фил Эспозито: "Полноценно играю в хоккей только в России"

Легендарный канадец Фил Эспозито в интервью "СЭ" заявил, что по-прежнему играет в хоккей. Эспозито добавил, что в ветеранских матчах принимает участие только тогда, когда находится в России.

– Выхожу на лед, когда приезжаю в Россию – с Яки (Якушевым. – Прим. И.Р.), Борисом и другими, – сказал Эспозито. – Здесь же – только с внуками. Потому что больше не могу делать на площадке ничего из того, что мог раньше. И это меня расстраивает, сводит с ума. Каждый такой выход только усугубляет ситуацию.

Когда вам в прошлом году исполнилось 75, кто-то из России вас поздравлял?

– Конечно! Влад (Третьяк. – Прим. И.Р.), Яки и многие другие. Помню, что поздравил Аркадий Дворкович. 75 стали для меня вехой. А скоро уже 76 (проводит рукой по горлу. –Прим. И.Р.). Не люблю, когда наступает мой день рождения. Когда мне было 20, 30 – любил. Надо бы опять полюбить этот праздник. (Игорь РАБИНЕР)

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