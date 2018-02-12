Фил Эспозито: "Буду рад, если Овечкин обгонит меня и забьет более 700 шайб"

Легендарный канадец Фил Эспозито в интервью "СЭ" заявил, что будет рад за Александра Овечкина, если тот обгонит его по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У Эспозито 717 шайб, а у Овечкина на данный момент – 591.

– Все зависит от того, как долго он будет играть, – сказал Эспозито. – Надеюсь, обгонит. Меня это не тревожит. Знаю, что я сделал в хоккее, и доволен этим. Игра изменилась, в ней не стало мелкого фола, задержек и прочей грязи. Овечкин – чистый, натуральный забивала. И я буду рад, если ему удастся забить больше 700 голов. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Фила Эспозито