Фиала, Холтби и Шайфли - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд игрового дня. Первой звездой признан нападающий "Нэшвилла" Кевин Фиала. Он забросил победную шайбу в матче с "Виннипегом" (5:4 2ОТ, 1-1 в серии).

Второй звездой стал вратарь "Вашингтона" Брэден Холтби, отразивший 32 броска во встрече с "Питтсбургом" (4:1, 1-1).

Замкнул тройку лучших нападающий "Виннипега" Майк Шайфли, набравший 3 (2+1) очка в матче с "Нэшвиллом"​ (4:5 2ОТ. 1-1).