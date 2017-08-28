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23:37 28 августа | Хоккей — НХЛ

ФХР: разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет действие дисквалификации в системе ИИХФ


Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещенных веществ, не сможет продолжить карьеру в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига подчиняются правилам ИИХФ, которая в свою очередь выполняет все требования ВАДА. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действие дисквалификации ИИХФ.

Напомним, Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию. 

 

Разрешили! НХЛ спасет карьеру Зарипова

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