ФХР: разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет действие дисквалификации в системе ИИХФ

Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещенных веществ, не сможет продолжить карьеру в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига подчиняются правилам ИИХФ, которая в свою очередь выполняет все требования ВАДА. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действие дисквалификации ИИХФ.

Напомним, Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

Разрешили! НХЛ спасет карьеру Зарипова