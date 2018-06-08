12:08 | Хоккей — НХЛ

ФХР поздравила Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли

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Федерация хоккея России (ФХР) поздравила игроков "Вашингтона" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Сегодня "Кэпитлаз" обыграли "Вегас" (4:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли и впервые в истории завоевали трофей.

"Поздравляем Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли", - говорится в сообщении ФХР в Твиттере.

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