ФХР поздравила Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила игроков "Вашингтона" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Сегодня "Кэпитлаз" обыграли "Вегас" (4:3) в пятом матче финала Кубка Стэнли и впервые в истории завоевали трофей.
"Поздравляем Овечкина, Кузнецова и Орлова с завоеванием Кубка Стэнли", - говорится в сообщении ФХР в Твиттере.
⚡Поздравляем @ovi8 @Kuzya92 и @orlov_09 с завоеванием Кубка Стэнли 🏆– Хоккей России (@russiahockey) 8 июня 2018 г.
⚡ @ovi8 признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2018 💪 pic.twitter.com/GXjP83nJcW
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