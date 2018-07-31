ФХР поздравила Малкина с 32-летием

Федерация хоккея России в Твиттере поздравила с днем рождения форварда "Питтсбурга" и сборной России Евгения Малкина. Сегодня, 31 июля, нападающему исполняется 32 года.

"Поздравляем с днем рождения нападающего сборной России Евгения Малкина и желаем ему счастья, крепкого здоровья, а также много новых побед, титулов и спортивных достижений! Ура!", – говорится в сообщении ФХР.

Малкин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Пингвинз". Вместе с национальной командой он дважды выигрывал чемпионат мира.