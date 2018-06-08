ФХР не будет спешить с организацией встречи Кубка Стэнли в России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что ФХР не будет торопится с организацией встречи Кубка Стэнли.

"Вашингтон", в составе которого выступают форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов, стал обладателем Кубка Стэнли. По традиции, трофей отдается на несколько дней каждому игроку команды.

- Самое главное, нужно посмотреть расписание маршрута кубка, кому его первым отдадут, кому повезут. Надо понять, либо он сначала по Северной Америке будет путешествовать, либо к нам отвезут, а потом решим, как организовать встречу, - цитирует ТАСС Третьяка. - Надо не спешить, посмотреть, как это [встречу] красиво можно сделать.





