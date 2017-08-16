Федор Малыхин: "Моя мечта - поиграть в Америке"

Нападающий "Ак Барса" Федор Малыхин в интервью "СЭ" признался, что давно мечтает попробовать свои силы в НХЛ, однако клубы не делали официальных предложений. Хоккеист отметил, что это из-за того, что скауты из Северной Америки мало следят за КХЛ.

– Знаю, что вы очень хотите поиграть в Северной Америке. Но теперь об этом бессмысленно говорить, так как вы остаетесь в России еще на два года.

– Если бы был хоть какой-то интерес из-за океана, даже на двусторонний контракт с риском начать сезон в АХЛ, то я бы поехал. Не скрывал и не скрываю, что моя мечта - поиграть именно в Америке. Но не было ни одного предложения, никакого.

– Понимаете почему?

– Я уверен, что за КХЛ из той лиги следят не слишком плотно. Больше возможностей у тех ребят, которые играют в национальной команде, ездят на чемпионаты мира. Я же пока не попадал в сборную на крупный турнир.

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