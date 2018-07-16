Федор Канарейкин: "Эмери запомнился мне профессионалом с нелегким, своеобразным характером"

Экс-главный тренер "Атланта" Федор Канарейкин в интервью "СЭ" вспомнил о периоде работы с вратарем Рэем Эмери. Накануне стало известно, что канадец утонул в озере Онтарио в возрасте 35 лет. В сезоне-2008/2009 Эмери выступал за мытищинский "Атлант".

- Это был качественный игрок. Пребывание в России было ступенью в его карьере, - отметил Канарейкин. – После этого он смог вернуться в НХЛ и играть на высоком уровне. Эмери запомнился мне профессиональным хоккеистом с нелегким, своеобразным характером. Он занимался единоборствами, был хорошо развит – никаких проблем в работе с ним я не испытывал. К сожалению, Рэй рано ушел из жизни. (Игорь НОВИКОВ)