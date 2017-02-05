Фазель проведет переговоры с ИИХФ по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2018

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель на следующей неделе проведет переговоры с членами совета организации и представителями команд-участниц олимпийского турнира в Пхенчхане по вопросу выступления игроков НХЛ на Олимпиаде-2018. Ранее глава ИИХФ вместе с президентом МОК Томасом Бахом встречался в Нью-Йорке с комиссионером лиги Гэри Бэттменом.

- На следующей неделе я буду разговаривать с советом IIHF и участниками олимпийского турнира. Мы обсудим возможный дэдлайн, потому что время бежит слишком быстро, - цитирует ТАСС Фазеля.

Это была встреча двух очень сильных личностей (Баха и Бэттмена), которые провели конструктивный разговор. Но это были не переговоры, а своего рода встреча вежливости. Для Бэттмена приостановить сезон на 2,5 недели - это сложное решение, но мы не сдаемся.

На данный момент деньги - это не проблема: мы сумели их найти благодаря разным партнерам, в том числе и Национальным олимпийским комитетам. На сегодняшний день финансовая ситуация лучше, чем была до этого.



