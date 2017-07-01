Фаулер подписал с "Анахаймом" восьмилетний контракт

Защитник "Анахайма" Кэм Фаулер подписал с клубом новый контракт на восемь лет, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер. Ежегодная зарплата 25-летнего игрока составит 6,5 миллиона долларов. Предыдущий контракт хоккеиста истекал следующий летом, после этого он становился неограниченно свободным агентом.

Фаулер был выбран "Дакс" на драфте 2010 года под общим 12-м номером. В прошедшем сезоне он провел 80 матчей регулярного чемпионата НХЛ и набрал 39 (11+28) очков. В 13 играх плей-офф он записал на свой счет 9 (2+7) баллов.