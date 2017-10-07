Фарм-клуб "Вегаса" подтвердил, что Шипачев находится в их составе

Фарм-клуб "Вегаса" "Чикаго Вулвз" на своей странице в Твиттере сообщил о том, что российский нападающий Вадим Шипачев находится в их составе. Ранее стало известно, что форвард переведен в команду из АХЛ, но он не принял участие в матче "Волков" с "Техасом" (5:6).

– Официальный твиттер клуба "Чикаго Вулвз". Приходите на хоккей, – написано в описании профиля клуба. – Да, Вадим находится в списке нашего состава. Нет, мы не принимаем решения по ростеру.

Нашли "крайнего". Почему Шипачев до сих пор в АХЛ?//

Шипачев не сыграл за фарм-клуб "Вегаса"