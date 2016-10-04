15:50 4 октября | ХОККЕЙ — НХЛ

Fantasy и прогноз НХЛ - в "СЭ"

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Уже совсем скоро на ледовых площадках Северной Америки начнется очередной сезон Национальной хоккейной лиги. Мы тоже подготовились к старту и надеемся, что участие в нашем fantasy-проекте позволит вам проявить свои менеджерские способности и добавит зрелищности заокеанскому хоккею.

Напоминаем, что для участия в игре вам достаточно зарегистрироваться на нашем сайте. Кроме того, в разделе "СЭ Прогноз" вы можете посоревноваться в умении предугадывать результаты хоккейных поединков.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (13)
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$n10nep$

Girfan ===================== Набери в поисковике Хоккей - Фэнтези.Первая тема.

23:54 5 октября

Girfan

Кто-нибудь подскажет, какой ресурс?

22:01 5 октября

$n10nep$

.BattleFish. Vasek ================= Братаны, гоу на другой ресурс. Васек знает, что цены там комильфо и кэпов назначать не надо. Раз в неделю сделал трансферы и все дела. Но цены там настолько адекватные, что приходится ломать голову.

20:30 5 октября

Vasek

Girfan, ну дык без контрактов они, как и Кучеров

12:47 5 октября

Girfan

А где, к примеру, Годро и Ристолайнен? Где они вообще?

11:50 5 октября

Adios Аmigos R.

Кароч, на параллельном ресурсе цены куда адекватнее, кто не играл там - рекомендую. Там, кстати, и команда побольше на звено...

10:13 5 октября

Adios Аmigos R.

А потом Весёлый ещё будет спорить, что Драйз - топ, а не лошара, но СЭ - то лучше знает:%)

10:08 5 октября

Vasek

.BattleFish., эт ещё в оборону ОЭЛ за 8-ку не влез (у его одноклубника Голиковски тоже - 8))), Ватанен, Баф, Клинберг - по 8, Дуги, Крюг, Парэйко, Бэрри - 7,5!!! Для сравнения Карл - 8, Орлов - 7,5, Хара - 8!!! Адище в ценах. Драйз за 6,5 халява, Якупов - 7,5, Слепышев-еду в фарм - 7!!!

09:57 5 октября

.BattleFish.

ищу Драйзатля никак найти не могу, а у него 6,5)))))))))))))) что за бредятина!???

09:42 5 октября

.BattleFish.

Vasek ой ой что то у тебя защита атомная, пересмотрю: Джонсон (Холл), Кросби, Кейн, МакДи, Лайне, Остон, в защите Суббан, Йоси, Клинберг, Даути, киперы Галак, Нойвирт, но наверно возьму Прайса))) дикая халява!!!

09:37 5 октября

Vasek

Прайс - 9! Кроуфорд - 11, Бобр -10, Андерсон, Раск, Варли, Люонго - по 9,5, а Прайс - 9!!! У нас у всех будут команды-близнецы? Давайте сверять: Кросби, Бержерон, МакДи, Драйз, Лайне, Веси; Летанг, Хедман, Карлссончег, Шаттенкирк; Прайс, Джонс)))

09:24 5 октября

.BattleFish.

оооо отлично, Марио, запиливай лигу!)))

08:55 5 октября

Adios Аmigos R.

Да уж, Драйзайтля с Макди по полной опустили, бгг...))

08:38 5 октября

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