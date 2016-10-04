Fantasy и прогноз НХЛ - в "СЭ"

Уже совсем скоро на ледовых площадках Северной Америки начнется очередной сезон Национальной хоккейной лиги. Мы тоже подготовились к старту и надеемся, что участие в нашем fantasy-проекте позволит вам проявить свои менеджерские способности и добавит зрелищности заокеанскому хоккею.
Напоминаем, что для участия в игре вам достаточно зарегистрироваться на нашем сайте. Кроме того, в разделе "СЭ Прогноз" вы можете посоревноваться в умении предугадывать результаты хоккейных поединков.
$n10nep$
Girfan ===================== Набери в поисковике Хоккей - Фэнтези.Первая тема.
23:54 5 октября
Girfan
Кто-нибудь подскажет, какой ресурс?
22:01 5 октября
$n10nep$
.BattleFish. Vasek ================= Братаны, гоу на другой ресурс. Васек знает, что цены там комильфо и кэпов назначать не надо. Раз в неделю сделал трансферы и все дела. Но цены там настолько адекватные, что приходится ломать голову.
20:30 5 октября
Vasek
Girfan, ну дык без контрактов они, как и Кучеров
12:47 5 октября
Girfan
А где, к примеру, Годро и Ристолайнен? Где они вообще?
11:50 5 октября
Adios Аmigos R.
Кароч, на параллельном ресурсе цены куда адекватнее, кто не играл там - рекомендую. Там, кстати, и команда побольше на звено...
10:13 5 октября
Adios Аmigos R.
А потом Весёлый ещё будет спорить, что Драйз - топ, а не лошара, но СЭ - то лучше знает:%)
10:08 5 октября
Vasek
.BattleFish., эт ещё в оборону ОЭЛ за 8-ку не влез (у его одноклубника Голиковски тоже - 8))), Ватанен, Баф, Клинберг - по 8, Дуги, Крюг, Парэйко, Бэрри - 7,5!!! Для сравнения Карл - 8, Орлов - 7,5, Хара - 8!!! Адище в ценах. Драйз за 6,5 халява, Якупов - 7,5, Слепышев-еду в фарм - 7!!!
09:57 5 октября
.BattleFish.
ищу Драйзатля никак найти не могу, а у него 6,5)))))))))))))) что за бредятина!???
09:42 5 октября
.BattleFish.
Vasek ой ой что то у тебя защита атомная, пересмотрю: Джонсон (Холл), Кросби, Кейн, МакДи, Лайне, Остон, в защите Суббан, Йоси, Клинберг, Даути, киперы Галак, Нойвирт, но наверно возьму Прайса))) дикая халява!!!
09:37 5 октября
Vasek
Прайс - 9! Кроуфорд - 11, Бобр -10, Андерсон, Раск, Варли, Люонго - по 9,5, а Прайс - 9!!! У нас у всех будут команды-близнецы? Давайте сверять: Кросби, Бержерон, МакДи, Драйз, Лайне, Веси; Летанг, Хедман, Карлссончег, Шаттенкирк; Прайс, Джонс)))
09:24 5 октября
.BattleFish.
оооо отлично, Марио, запиливай лигу!)))
08:55 5 октября
Adios Аmigos R.
Да уж, Драйзайтля с Макди по полной опустили, бгг...))
08:38 5 октября