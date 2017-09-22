Fantasy и прогноз НХЛ – на портале "СЭ"!

Уважаемые посетители портала "СЭ"! В начале октября на ледовых площадках Северной Америки начнется очередной сезон Национальной хоккейной лиги.

Сумеет ли "Питтсбург" Евгения Малкина выиграть третий подряд Кубок Стэнли и войти в число величайших команд в истории НХЛ, или "Вашингтон" Александра Овечкина на этот раз преградит обладателю путь к финалу. С не меньшим интересом мы будем следить и за другими командами. Чтобы ледовые баталии стали для вас еще более захватывающими и увлекательными, "СЭ" по традиции предлагает вам проявить свой менеджерский талант, приняв участие в нашем fantasy-турнире. Напоминаем, что для участия в игре вам достаточно зарегистрироваться на нашем портале.

Вы также можете проявить свои хоккейные познания и интуицию в разделе "СЭ Прогноз".

Fantasy НХЛ

"СЭ Прогноз"