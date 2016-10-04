15:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Fantasy и прогноз НХЛ – на портале "СЭ"

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Уважаемые посетители портала "СЭ"! Уже совсем скоро на ледовых площадках Северной Америки начнется очередной сезон Национальной хоккейной лиги. Мы тоже подготовились к старту и надеемся, что участие в нашем fantasy-проекте позволит вам проявить свои менеджерские способности и добавит зрелищности заокеанскому хоккею.

Напоминаем, что для участия в игре вам достаточно зарегистрироваться на нашем портале. Кроме того, в разделе "СЭ Прогноз" вы можете посоревноваться в умении предугадывать результаты хоккейных поединков.

 

 

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