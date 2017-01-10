08:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

Фантастический гол Кузнецова в ворота "Монреаля"

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Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил фантастическую шайбу в ворота "Монреаля" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В середине третьего периода форвард добился успеха в отборе после чего, обыграв защитника, прорвался к воротам и поразил их.

Отметим, что в этой встрече его соотечественник Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка, догнав по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара и при этом остановился в одном балле до рубежа в 1000 очков в лиге. На счету 31-летнего нападающего 999 (544+455) баллов в 879 матчах НХЛ (без учета плей-офф).

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Материалы REN-TV

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