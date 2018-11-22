Фанатка "Питтсбурга" нашла донора почки благодаря плакату на трибунах

Болельщица "Питтсбурга" Келли Соватски нашла донора почки после того, как на одном из матчей продемонстрировала плакат с просьбой о помощи, сообщает USA Today. Официальный Твиттер "Пингвинз" опубликовал фотографию девушки с плакатом в руках, после чего ее увидел один из фанатов клуба Джефф Линд.

- Мое сердце забилось, поскольку я почувствовал, что должен стать ее донором, - приводит слова Линда издание.

Пересадка почки состоялась 6 ноября. После операции орган функционирует на 99 процентов.

- Нет слов, чтобы описать то, что я чувствую, - приводит USA Today слова Келли. - Он спас мою жизнь. Фактически "Питтсбург" также стал моим спасителем. Если бы я не любила этот клуб, то ничего бы не случилось.

"Питтсбург" занимает 14-е место в Восточной конференции, имея в активе 20 очков.

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