Фаббри, Джонсон и Флери - звезды дня в НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Робби Фаббри назван первой звездой игрового дня в НХЛ. На его счету хет-трик в игре с "Филадельфией" (6:3). Второй звездой назван Тайлер Джонсон из "Тампа-Бэй", оформивший дубль в матче с "Монреалем" (4:3 ОТ).

Третья звезда дня - вратарь "Питтсбурга" Марк-Андре Флери. Он вышел на лед в третьем периоде поединка с "Каролиной" (3:2) при счете 2:2 и отразил все 19 бросков по своим воротам.