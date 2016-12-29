10:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Фаббри, Джонсон и Флери - звезды дня в НХЛ

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Нападающий "Сент-Луиса" Робби Фаббри назван первой звездой игрового дня в НХЛ. На его счету хет-трик в игре с "Филадельфией" (6:3). Второй звездой назван Тайлер Джонсон из "Тампа-Бэй", оформивший дубль в матче с "Монреалем" (4:3 ОТ).

Третья звезда дня - вратарь "Питтсбурга" Марк-Андре Флери. Он вышел на лед в третьем периоде поединка с "Каролиной" (3:2) при счете 2:2 и отразил все 19 бросков по своим воротам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Werewolf

Гм....по статистике ему даже этот матч не защитают как сухой, сыграл меньше половины.

11:20

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