Евгений Свечников: "В бытовом плане Детройт - отличный город. Люди хорошие"

Форвард "Детройта" Евгений Свечников пообщался с корреспондентом "СЭ" после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (3:4). В игре против "Мэйпл Ливз" нападающий провел на льду 6,5 минут, не нанеся ни одного удара повротам соперника и заработав показатель полезности "-1".

- Конечно, от игры - непозитивные впечатления, - заявил Свечников. - Мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. Мы перебросали "Торонто", но у них появлялись моменты, которые они реализовывали. Поджимали их в зоне, а они убегают "два в один" и забьют.

- Какая задача на остаток сезона?

- Надо приходить на арену, настраиваться на каждый матч и выигрывать. Мы все победители, и уступать не хочет никто, хоть в плей-офф и не попадаем. Каждому надо завоевывать место в новом сезоне, особенно молодым ребятам.

- Как Детройт в бытовом плане?

- Отлично. Люди хорошие. Живу в центре городе. Меня все устраивает. (Андрей СЕРЫЙ)

В этом сезоне Свечников принял участие в 9 матчах "регулярки" в составе "Ред Уингз", забросив 1 шайбу при показателе полезности "-5" и 4 минутах штрафного времени.