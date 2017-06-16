Евгений Свечников: "У меня одна задача - как можно скорее оказаться в "Детройте"

Нападающий "Детройта" Евгений Свечников после победы в составе "Гриффинс" над "Сиракьюз" в Кубке Колдера заявил, что не очень доволен своим выступлением в минувшем сезоне. 20-летний хоккеист отметил, что главная его цель – попасть в главную команду "Детройта". В чемпионате АХЛ он провел 74 матча и набрал 51 (20+31) очко, а также записал на свой счет 12 (5+7) очков в 19 встречах плей-офф.

– Ощущения были потрясающими, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Свечникова. – Я очень счастлив, и мне даже сложно передать все свои и мысли ощущения. А момент, когда я поднял над головой Кубок, был просто уникальным. Это у меня такая традиция, сложившаяся еще со времен "Ак Барса", с которым мы выиграли два чемпионства. В этот момент ждать было уже просто невыносимо. Очень хотелось побежать и начать радоваться.

На фотографиях с празднования были сигары и пиво? Ничего страшного в этом не было. На самом деле, словами не передать, что творилось. Я думал, что там будет устроен ночной клуб. Была громкая музыка, вся раздевалка была завешена защитной пленкой, защищавшей все от шампанского. Ощущения были незабываемыми.

Я очень недоволен своей игрой, но очень рад, что мы выиграли. В первых двух раундах все было неплохо, но моя игра в третьем и четвертом раундах оставила желать лучшего. Я знаю, что мог играть лучше и больше себя проявить. Тем не менее, под конец я уже не смотрел на личную статистику, потому что на первый план вышли интересы команды, которой я как мог помогал.

Игра за "Детройт"? Я об этом не очень думаю, хотя, конечно, приятно. У меня одна задача – как можно скорее оказаться в главной команде. Я знаю, что это крайне тяжело, но мне надо продолжать рано вставать и идти работать. Я должен оставаться собой и думать только об этом.