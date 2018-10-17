Евгений Свечников: "С нетерпением жду новой проверки на прочность"

Российский нападающий "Детройта" Евгений Свечников, который пропустит около полугода, понимает, что ему предстоит очередная проверка на прочность. 21-летний россиянин перенес операцию, связанную с реконструкцией передней крестообразной связки.
"Жесткий старт, но я принял, что так должно быть. С нетерпением жду новой проверки на прочность! Огромное спасибо всем за поддержку, особенно семье и друзьям! Буду скучать по товарищам по команде и игре, которую я люблю", - написал Свечников в Инстаграме.
Tough start, but I have to realize that’s my start for now.. I’m looking forward to my new chapter of toughness ! Huge thanks to everyone for support, especially family and friends ! I will miss the most my teammates and the game that I love. #Let’sgoboys 💪🏽🐙🐙🐙 @detroitredwings @griffinshockey