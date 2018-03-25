Евгений Свечников: "Никто не обещал легкой жизни в НХЛ. Здесь играют элитные хоккеисты"

Форвард "Детройта"Евгений Свечников после поражения от "Торонто" (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ сравнил эту лигу с АХЛ. В игре против "Мэйпл Ливз" нападающий провел на льду 6,5 минут, не нанеся ни одного удара повротам соперника и заработав показатель полезности "-1".

- Прошел год после вашего дебюта. Трудно было ждать вызова в первую команду так долго?

- Я знал, что будет тяжело. Никто не обещал легкой жизни. Вызов надо заслужить своей игрой и работать постоянно.

- Опыт прошлого сезона помог быстрее влиться в коллектив на этот раз?

- Да, немножко протестировал игру, лигу и узнал ребят. Сейчас было намного комфортнее. Знал всех врачей, массажистов, и атмосфера намного лучше.

- Значительны различия системы в "Детройте" и фарм-клубе?

- Просто в НХЛ играют элитные хоккеисты, которые намного быстрее принимают решения.

- Ваши роли значительно различаются?

- Конечно. Здесь я по-другому играю. В АХЛ я выходил намного больше, в том числе в большинстве. Просто так мне никто не даст времени на льду, поэтому я работаю и доказывают, что достоин играть больше.

- Тяжело психологически перейти на более высокий уровень?

- Немного тяжелее морально. Немного комфортнее себя ощущаю после пяти проведенных игр. Уже не нервничаешь, а просто показываешь свою игру смену за сменой.

- Ваш брат приехал из Бэрри на ваш матч с "Лифс"?

- Нет. У него тренировка, поэтому он не успел. Вчера с ним на ужин съездил.

- Вы его навещали в течение сезона?

- Нет. У меня времени нет, а он живет далеко – в 5-6 часах. (Андрей СЕРЫЙ)

В этом сезоне Свечников принял участие в 9 матчах "регулярки" в составе "Ред Уингз", забросив 1 шайбу при показателе полезности "-5" и 4 минутах штрафного времени.