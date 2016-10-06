Евгений Набоков: "На уровень Кросби может выйти Таварес"

Бывший вратарь сборной России, тренер "Сан-Хосе" Евгений Набоков отметил, что форвард "Айлендерс" Джон Таварес сможет достигнуть уровня капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби. По мнению Набокова, игроки похожи по манере игры и характеру.

- Когда мы играли против "Питтсбурга" финал Кубка Стэнли, Сид не набирал много очков, - сказал Набоков. - Но он проделывал так много полезнейшей черновой работы, что диву даешься – учитывая, что он суперзвезда. Думал и до сих пор думаю, что на этот уровень может выйти Джонни Таварес. Они и по характеру очень похожи, и даже манера игры примерно одинаковая. И обыграть могут, и корпус заложить. Скажу так: нет такого, чего они не могут. Мы с Таваресом выступали вместе в Нью-Йорке три года, и я видел, как он растет. Сид, думаю, немножко прибавил в игре в обороне. Джону, думаю, остается последовать его примеру. (Игорь РАБИНЕР)

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