Евгений Набоков: "Бобровский тащит "Коламбус"

Тренер вратарей "Сан-Хосе" Евгений Набоков выразил мнение, что на данный момент Кэри Прайс, выступающий за "Монреаль", является лучшим голкипером НХЛ. По его словам, в тройку сильнейших также входят стражи ворот "Вашингтона" и "Коламбуса" - Брэден Холтби и Сергей Бобровский.

- Как бы здорово ни играл Боб, буду очень сильно удивлен, если "Коламбус" выйдет в плей-офф. "Сан-Хосе" на днях играл с "Блю Джэкетс", и он просто тащит команду на своих плечах, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Набокова. - Но если один, два, даже десять матчей вратарь может вытянуть на себе, то весь сезон - вряд ли. Игру Бобровского нужно отметить еще и потому, что на своем опыте знаю: вратарю входить в сезон легче именно в хороших командах.

Все помнят, какую роль играл Прайс в прошлогоднем "Монреале" - пока он играл, команда лидировала, как только получил серьезную травму - начала проигрывать и не попала в плей-офф. Редко доводилось видеть, чтобы команда настолько зависела от одного вратаря.

Обстоит ли дело так же в этом сезоне? Думаю, ситуация похожа. Хотя "Канадиенс" и сделали много больших трейдов, взяв Ши Уэбера и других. Плюс, конечно, Александр Радулов пришел. Он неплохо играют, и все здесь отмечают, что своей страстью, желанием он заводит одноклубников. Смотрел две их игры - и Радулов очень неплохо выглядел.

Тем не менее, думаю, что с Прайсом они будут в порядке, а вот без... Тяжело угадать, что тогда с "Монреалем" будет. Думаю, на данный момент он - лучший вратарь в НХЛ. Еще в мою тройку вошли бы Холтби и Бобровский.